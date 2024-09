GCM de Itaquá auxilia no combate a incêndio em galpão de materiais plásticos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba auxiliou, neste sábado (7), no combate a um incêndio de grandes proporções em um galpão de materiais plásticos, no bairro Bonsucesso, em Itaquá.

Com o apoio de brigadistas de uma empresa local, os agentes conseguiram controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A GCM também realizou, entre sexta-feira (6) e domingo (8), a primeira fase da Operação Calmaria, que faz parte das ações durante as festividades de aniversário da cidade. A operação percorreu 60 bairros e atendeu a 101 ocorrências, registradas via Centro de Comunicações (Cecom), relacionadas à perturbação do sossego, com o objetivo de garantir a paz e a tranquilidade na cidade.

A Operação Calmaria continuará no próximo fim de semana. A GCM pode ser acionada pelos telefones (11) 4753-1421 e (11) 4642-4659.