GCM de Itaquá desarticula casa bomba e apreende 3,7 mil porções de entorpecentes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, entre a noite de quinta (28) e a madrugada desta sexta-feira (29), mais uma mega operação de combate ao tráfico. Uma casa bomba foi desarticulada e 3.789 entorpecentes foram apreendidos no bairro Pedreira.



Durante a Operação Tráfico Zero, os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) realizaram patrulhamento nos bairros mapeados com maior incidência de tráfico de drogas. O foco foi direcionado às imediações de equipamentos públicos.



No Pedreira, os agentes fizeram o cerco em um ponto de venda e encontraram uma mochila com 229 entorpecentes, sendo 20 de crack, 99 de maconha e 110 de cocaína. Denúncias anônimas apontaram o local onde eram guardadas a maior parte das drogas.



Após averiguações, um apartamento abandonado foi descoberto com 3.560 entorpecentes, sendo 1.215 de maconha, 1.519 de cocaína e 826 de crack. Um prejuízo avaliado em R$ 40 mil ao tráfico.



“Mais uma grande operação de desarticulação do tráfico na cidade. Parabéns aos nossos policiais municipais pelo empenho em tornar a nossa cidade mais segura”, declarou o prefeito Eduardo Boigues.