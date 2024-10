GCM de Itaquá desativa casa bomba, apreende simulacros e 2,1 mil entorpecentes em operação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, entre quinta (3) e esta sexta-feira (4), mais uma operação contra o tráfico de drogas. Uma casa bomba foi desativada no Monte Belo, 2.164 porções de entorpecentes apreendidos e dois simulacros de arma de fogo encontrados. A operação busca combater a criminalidade, em especial o tráfico de drogas, em toda a cidade.

A primeira parada ocorreu no Campo da Pedreira, na Vila Vermont. O local já é mapeado pelas equipes em decorrência da grande movimentação de pessoas em atividades suspeitas. Em meio à mata, uma sacola com 258 porções de drogas foi encontrada com maconha, crack e cocaína. Além disso, R$ 296 em dinheiro foi recuperado.

Em seguida, os agentes receberam uma denúncia de uma casa bomba na Vila Monte Belo, que teria ares de abandonada, mas estaria sendo usada como ponto de armazenamento de entorpecentes. No local, os agentes encontraram 1.816 porções de drogas em sacolas. Entre elas cocaína, crack, maconha, drogas k, skank, haxixe e lança-perfume, além de dois simulacros de arma de fogo.

A ação teve andamento no Marengo, local também mapeado pelos agentes de segurança pela incidência do tráfico de drogas. Na incursão em uma região de mata, foram encontradas 90 unidades de entorpecentes.

Todas as ocorrências foram registradas na Delegacia Central de Itaquá e a GCM está à disposição da população pelo 153.