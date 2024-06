GCM de Itaquá detém dois suspeitos, desativa desmanche e casa bomba

Em uma mega operação na noite de quinta-feira (27), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou uma série de ações pela cidade. A operação Guardiã Azul resultou na desativação de uma casa bomba e de um desmanche, dois suspeitos detidos por tráfico de drogas, além de adegas vistoriadas.

As ocorrências foram registradas nos bairros Vila Virgínia, Monte Belo e Jardim Nascente e pelo menos 2,2 mil porções de drogas como crack, drogas k, cocaína, maconha e skank foram apreendidas. As equipes também encontraram R$ 377 em notas trocadas e um simulacro de arma de fogo.

A ação da GCM, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), se estendeu para adegas que comercializavam bebidas alcoólicas para menores, sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, com a participação de cinco conselheiros.

Ainda na operação, a GCM descobriu um grande desmanche ilegal de carros roubados, no Jardim Napoli. No local, as equipes encontraram mais de 150 peças de veículos desmontados, como portas, pneus, bancos, faróis e parachoques. No momento da ação, o desmanche estava vazio.

O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, destacou a importância da ação. "Essa mega operação é um marco no combate ao tráfico de drogas e na proteção de nossos jovens. Continuaremos atuando com firmeza para garantir a ordem e a segurança em Itaquá”, disse.

“O êxito nas ocorrências reforça a importância dos nossos esforços com a segurança pública de Itaquá. Em menos de 20 dias, foram quatro casas bomba desativadas. O crime não tem vez em Itaquá”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

A população pode colaborar com denúncias anônimas à GCM pelo 153.