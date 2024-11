GCM de Itaquá detém um homem por tráfico e apreende mais de 500 entorpecentes

A Operação Tráfico Zero, realizada entre quinta (14) e a madrugada desta sexta-feira (15) pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, resultou na prisão de um homem por tráfico e na apreensão de 544 entorpecentes.

O prejuízo estimado é de R$ 10 mil ao tráfico. A primeira ocorrência foi no Aracaré, nas proximidades da estação de trem, onde a GCM já tem mapeado um ponto de drogas. Ao chegarem no local, quatro indivíduos tentaram fugir, mas um deles foi alcançado. Ele estava com uma sacola com 98 entorpecentes.

O suspeito confessou que estava comercializando porções de crack, maconha e cocaína e que ganhava aproximadamente R$ 200 por dia. A operação seguiu pelo Morro Branco, Vila Ercília e Manoel Feio até que, no Pedreira, em uma área residencial, outro ponto de droga foi descoberto. No local havia uma mochila com quase 446 porções de maconha, cocaína, skank e crack. As ocorrências foram registradas na Delegacia Central e a GCM está à disposição pelo 153.