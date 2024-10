GCM de Itaquá detém um suspeito por tráfico e apreende 600 unidades de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, neste fim de semana, mais uma edição da operação Guardiã Azul. A ação que integra um esforço coordenado para impedir o tráfico de drogas no município resultou na apreensão de 643 entorpecentes e no encaminhamento de um suspeito para a delegacia.



Percorrendo os bairros Vila Monte Belo, Jardim Nascente, Vila Ercília, Jardim Amaral e Jardim Maragogipe, foram apreendidas 219 porções de cocaína, 41 pinos de drogas k, 133 buchas de maconha, 250 pedras de crack, além de R$ 1.005,15 em dinheiro.



"Percorremos cinco bairros no fim de semana e conseguimos, mais uma vez, enfraquecer o tráfico de drogas. A GCM de Itaquá continua atuante e à disposição dos munícipes", destacou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



Os casos foram apresentados na Delegacia Central. "Estamos realizando um trabalho importante na cidade em prol da segurança dos cidadãos e da ordem pública. Agradeço o empenho da nossa equipe", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.



A Guarda Civil Municipal atende pelos telefones 153, (11) 4753-1108, (11) 4753-1421 e (11) 4642-4659.