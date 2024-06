GCM de Itaquá detona duas 'casas bomba' e prende um suspeito de tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, na noite de terça-feira (11), uma grande operação contra o tráfico de drogas na cidade. Durante a Operação Guardiã Azul, os agentes desmantelaram duas casas utilizadas para armazenamento de drogas, conhecidas como "casas bomba", prenderam um suspeito, além de apreender armas de fogo, 7.720 porções de drogas e R$ 1,2 mil em dinheiro.



A operação foi concentrada em rondas nas proximidades de instalações públicas e áreas monitoradas. No Jardim Nascente, na comunidade Macieiras, os agentes identificaram uma casa afastada que chamou a atenção por estar fechada e sem movimento aparente. Quando tentaram acessar o local, perceberam movimentação interna e decidiram entrar.



Dentro da residência, encontraram um suspeito e 835 porções de entorpecentes, incluindo cocaína, crack, maconha, K9 e lança-perfume, além de um simulacro de arma de fogo. O homem tentou fugir, mas foi rapidamente capturado e detido.



As patrulhas continuaram ao longo da noite e seguiram para o Jardim Nicea, uma área monitorada devido a presença de usuários de drogas próximos a equipamentos públicos. Os agentes localizaram outra casa suspeita.



Embora a residência parecesse abandonada, a busca identificou um grande estoque de drogas: 6.885 porções de crack, maconha, skank e cocaína. Um revólver calibre 32, um simulacro de arma de fogo e R$ 1,2 mil em dinheiro também foram apreendidos.



As ocorrências foram registradas na Delegacia Central. "A Operação Guardiã Azul foi um sucesso. O tráfico é combatido diariamente em Itaquá e essa ação reforça o empenho das nossas equipes em trazer a paz e bem-estar para a população", disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



"Os tempos de criminalidade e grandes facções dominando a cidade acabaram. Hoje nossa GCM está forte e atuante nas ruas. Mais um grande prejuízo para o tráfico", completou o prefeito Eduardo Boigues.