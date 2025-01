GCM de Itaquá e Polícia Civil deflagram megaoperação e prendem dois integrantes da quadrilha da moto

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, em conjunto com a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), deflagrou, na madrugada desta quarta-feira (22), uma mega operação para capturar membros de uma quadrilha envolvida no roubo de motocicletas no Alto Tietê. Dois indivíduos foram presos e aparelhos celulares foram apreendidos.

A ação, coordenada a partir de informações levantadas pelo Setor de Inteligência da Secretaria de Segurança Urbana de Itaquá e compartilhadas com o Serviço de Inteligência da Polícia Civil, cumpriu mandatos em pelo menos nove locais. Os dois detidos, ambos de 19 anos, possuem envolvimento direto em casos de roubos e latrocínio na região. A operação também contou com o apoio da GCM de Suzano.

Com os detidos, foram encontrados celulares que serão periciados para ajudar na identificação de outros membros da quadrilha. O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, destacou a importância da operação no combate à criminalidade. "Essa ação é fruto do trabalho de inteligência e da integração entre as forças de segurança, reforçando nosso compromisso em retirar criminosos das ruas e garantir mais tranquilidade à população”, disse.

O prefeito Eduardo Boigues acompanhou a operação e reforçou o compromisso de gestão com a segurança pública. "Nosso objetivo é agir com firmeza contra a criminalidade. Seguiremos investindo em tecnologia, equipamentos e no trabalho conjunto entre a GCM e a Polícia Civil para combater crimes e proteger a população”, completou.