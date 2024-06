GCM de Itaquá encerra 'Operação Calmaria' com mais de 100 ocorrências atendidas durante o feriado

A Secretaria de Segurança Urbana de Itaquaquecetuba divulgou, nesta terça-feira (4), um balanço detalhado da Operação Calmaria, realizada no fim de semana prolongado. A ação mobilizou equipes de segurança e resultou no atendimento a 108 ocorrências nos bairros Jardim Cristiano, Tropical, Marengo, Monte Belo, Jardim Patrícia, Altos de Itaquá e Vila Virgínia.



De acordo com o Centro de Controle Operacional (CECOM), desse total, 87 registros foram relacionados à perturbação do sossego, o que reforça a garantia da GCM no bem-estar da população nos bairros. A operação foi iniciada na última quarta-feira (29) e se estendeu até a madrugada de segunda (3).



Além disso, foram registradas três ocorrências de crime ambiental que resultaram na emissão de autos de infração que chegam a R$ 103 mil em multas, além de uma notificação e o resgate de um gambá-de-orelha-preta, que já foi devolvido ao seu habitat natural.



No combate às drogas, ocorreu um flagrante de tráfico, tendo um indivíduo detido e a apreensão de um total de 1.420 unidades de entorpecentes, incluindo cocaína, crack, drogas K e maconha. Além disso, foram confiscados R$ 53 em espécie.



As equipes também recuperaram dois veículos e duas motos, sendo uma delas com chassi e emplacamento adulterados, enquanto a outra moto foi levada ao pátio por adulteração de emplacamento.



“A Operação Calmaria demonstrou a efetividade das ações coordenadas pela GCM de Itaquá. Estamos garantindo o compromisso de manter a vigilância e a pronta resposta às demandas da população. Contem com a GCM", disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



"Itaquá tem ordem e está no rumo do progresso. Uma cidade que evolui com segurança reforçada e equipes atuando em toda a cidade diariamente. Esse é o trabalho que a nossa guarda realiza", completou o prefeito Eduardo Boigues.