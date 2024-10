GCM de Itaquá encontra corpo amarrado com pedaços de pano e sacos preto na Estrada do Pium

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba (GCM) encontrou, nesta quinta-feira (10), encontrou um corpo na Estrada do Pium, próximo da divisa com Mogi das Cruzes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Urbana, uma equipe da corporação realizava patrulhamento preventivo pela estrada do Pium, quando foi informada por um homem sobre a suspeita de um corpo abandonado próximo ao local, já em Mogi das Cruzes, no bairro Jardim Piatã.

A equipe se deslocou até o local e constatou as características de um homem amarrado com pedaços de pano e sacos plásticos preto, aparentemente sem vida. Após a constatação do óbito, a GCM acionou a Polícia Civil e preservou o local. O caso está em andamento pelo 2° Distrito Policial de Mogi das Cruzes para providências de Polícia Judiciária.