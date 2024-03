GCM de Itaquá estoura casa bomba e apreende mil unidades de droga

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba estourou, nesta sexta-feira (1), uma casa bomba no Jardim Califórnia. Foram apreendidas mil unidades de drogas e R$ 178 em notas trocadas. O caso foi registrado na Delegacia Central.



De acordo com o registro, o local já estava sendo monitorado pelos agentes devido ao anúncio que circulava pelas redes sociais sobre um baile funk marcado para sábado (9) na mesma comunidade. Em patrulha no bairro, as equipes desconfiaram da movimentação de uma casa, quando iniciaram a operação.



Durante a incursão, a Força Azul agiu com base em informações precisas sobre o paradeiro das drogas. Foram encontradas 194 pedras de crack, 126 pinos de drogas k, 109 buchas de maconha, 82 porções de cocaína e R$ 178 em espécie. No imóvel ao lado, havia mais 352 porções de cocaína, 198 buchas de maconha e 14 pinos de drogas k.



O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, destacou a importância da ação. "Toda semana a nossa GCM faz grandes apreensões. Seguiremos pautados pela ordem pública, zelando pela segurança da população", disse.



A operação, que teve início durante a manhã, continua em andamento não apenas no bairro, como em toda a cidade. O prefeito Eduardo Boigues também celebrou o sucesso da desarticulação.



"A presença contínua das equipes de segurança nos bairros têm o propósito de reafirmar a presença do poder público em toda a cidade. A população precisa se sentir segura e a nossa GCM representa isso", completou. Para colaborar com as ações de combate ao crime, a população pode acionar a GCM pelos números 153 e (11) 4753-1108.