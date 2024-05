Agentes percorrem 12 mil residências e chegam à Vila Amorim e ao Miguel Badra

Os agentes do Setor de Controle de Zoonoses atenderam pouco mais de 12 mil imóveis durante os primeiros quatro meses de 2024. Os atendimentos foram feitos para combate à dengue.

De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, os atendimentos aconteceram nos imóveis onde houve transmissão de dengue. Os últimos bairros visitados foram Vila Amorim, Miguel Badra, Jardim Leblon e Tabamarajoara, mas todos os bairros de Suzano já receberam ações de combate à doença.

Até o momento, o Setor de Controle de Zoonoses atuou na contenção do Aedes aegypti a partir de ações de bloqueio de criadouros do mosquito.

Não existem bairros programados para receber visitas, já que o setor está realizando Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que consiste na análise dos níveis de infestação do mosquito por meio da identificação de recipientes onde há a preferência de procriação.

A ação, de acordo com a Prefeitura, ocorre em toda a cidade por amostragem. Ou seja, em trechos de alguns bairros escolhidos de maneira aleatória, com visitas às casas.

Os trabalhos realizados pelos agentes de Zoonoses nos bairros são: visita porta a porta para a conscientização da população para evitar o acúmulo de água parada; ações de bloqueio em locais com focos do mosquito Aedes aegypti, inclusive com aplicação de larvicida; e nebulização pontual de inseticida em locais onde há elevado número de casos.

Além dos trabalhos feitos pelos agentes nos bairros da cidade, a Prefeitura conta com outros serviços no combate contra a dengue. São eles: orientações nas escolas municipais; execução do projeto “Aedes do Bem”, no Jardim Varan, para diminuição gradual das fêmeas do inseto, que são as responsáveis pela transmissão; realização da Avaliação de Densidade Larvária (ADL) par análise do nível de infestação do mosquito; e vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Já foram 8,4 mil doses aplicadas contra a doença, o que representa 43,86% de cobertura do público-alvo.