Mulher é esfaqueada por ex-companheiro em Itaquá

Uma mulher, de 43 anos, foi vítima de feminicídio, na noite desta quinta-feira (17), no bairro Jardim do Vale, em Itaquaquecetuba. O ex-companheiro foi preso suspeito de cometer o crime.

O caso aconteceu na avenida Itaim. A Polícia Militar encontrou a vítima

caída no chão do quarto, aparentemente já sem vida. O companheiro estava ao lado com uma faca e um pedaço de pau nas mãos.

De acordo com a Polícia Militar, o autor não queria se entregar e tentou uma negociação, sem êxito. Na sequência, o suspeito partiu para cima dos policiais com a faca e o pedaço de pau. Um dos agentes efetuou dois disparos de taser que não surtiram efeito. O agressor continuou caminhando em sua direção, sendo então efetuados simultaneamente sete disparos de arma de fogo com a pistola Glock calibre 40.

O outro policial também fez um disparo e só então o autor caiu.

Mesmo após baleado, o suspeito continuava tentando investir contra os policiais e buscou abrigo no banheiro da casa. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) auxiliaram na ocorrência e desarmaram o homem no interior do banheiro.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da vítima no local, devido a diversas facadas.

O suspeito foi atingido por dois disparos na barriga e foi socorrido ao Hospital Santa Marcelina, onde permanece em cirurgia sob escolta policial.

O local permanece preservado para perícia. Foi solicitado exame necroscópico à vítima e exame perinecroscópico ao local do crime.

Os armamentos utilizados pelos policiais foram apreendidos e serão periciados. A faca utilizada para o crime também foi apreendida.