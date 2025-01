GCM de Itaquá localiza 'apartamento bomba' com 25,8 kg de drogas, 4.302 porções e uma pistola

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba fez uma grande apreensão na madrugada desta sexta-feira (17), ao descobrir um “apartamento bomba” com 25,8 kg de drogas, 4.302 porções e uma pistola .40 municiada com numeração raspada. A operação, intitulada "Tráfico Zero", tem por objetivo combater o tráfico de drogas na cidade. Durante a ação, um adolescente foi apreendido por tráfico de entorpecentes.

A operação começou na tarde de quinta (16), com rondas nos bairros e buscas em locais já mapeados. No bairro Monte Belo, os policiais encontraram 106 porções de drogas e apreenderam um adolescente em flagrante. Ele confessou que recebia R$ 40 para vender as drogas e ainda estava com R$ 30 em dinheiro. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Na Pedreira, outro local conhecido por ser ponto de venda de drogas, foram encontradas 165 porções de cocaína, crack e maconha. Porém, não havia ninguém no local. "A corporação segue com os trabalhos de patrulha e monitoramento contínuo. Temos a confiança da população que sempre apoia nossas ações e ajudam com denúncias anônimas, o que reforça o bom desempenho de todo o efetivo. Contem com a nossa GCM", destacou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

Já durante a madrugada, os agentes receberam uma denúncia sobre um apartamento na Estância Guatambu, onde ocorreriam movimentações suspeitas. Após verificação com os moradores do condomínio, foi confirmado que o local estava desabitado, mas com indícios de uso para armazenamento de produtos ilícitos e um forte cheiro de entorpecentes.

Ao entrarem no apartamento, os policiais encontraram um tablete de cocaína, dois sacos com o total de 25,8 kg de entorpecentes e uma grande diversidade de porções, entre crack, cocaína, maconha e k9. Além disso, foi descoberta uma pistola com a numeração raspada escondida em cima de um móvel, 58 munições e três carregadores. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.

"Não vamos permitir que o crime se instale nos nossos bairros. Vamos seguir combatendo o tráfico e dando prejuízo para quem age contra a lei. Estamos 24h nas ruas, ouvindo e atendendo a população para chegar no alvo da situação", completou o prefeito Eduardo Boigues.