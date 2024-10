GCM de Itaquá localiza casa bomba com 6,1 mil entorpecentes e detém dois suspeitos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba localizou, nesta quarta-feira (9), uma casa bomba no Jardim Amazonas, apreendeu 6,1 mil porções de drogas e deteve dois suspeitos. Além disso, os agentes recuperaram uma carga roubada avaliada em R$ 30 mil na Vila Sônia.

Os agentes estavam em patrulha quando receberam uma denúncia anônima relatando uma suposta casa bomba. Ao chegarem no local, dois suspeitos estavam dentro do imóvel.

Foram encontradas 6.111 porções de drogas entre crack, cocaína, maconha, haxixe e outros, R$ 1.620 em dinheiro, dois rádios comunicadores, quatro aparelhos celulares e um HD com a contabilidade do tráfico local. O prejuízo estimado com a apreensão das drogas é de aproximadamente R$ 50 mil.

Além dos entorpecentes, um veículo em más condições de circulação que estava estacionado em frente ao local foi removido ao pátio. Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia Central.

A patrulha pelos bairros prosseguiu e outra denúncia chegou aos agentes de um imóvel em uma viela na Vila Sônia que estaria armazenando itens roubados. No local, os guardas encontraram 57 caixas de som embaladas sem nota fiscal. O imóvel estava vazio e os itens, avaliados em R$ 30 mil, foram devolvidos aos responsáveis.

Ainda na Vila Sônia, os agentes encontraram uma mochila em um terreno baldio com 682 unidades de entorpecentes entre crack, cocaína e maconha.

“A ação rápida da GCM de Itaquá reforça o comprometimento das autoridades no combate ao tráfico de drogas e na recuperação de bens roubados. Vamos continuar investindo para tornar nossa cidade um lugar mais seguro”, disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

O prefeito Eduardo Boigues destacou a importância das denúncias da população. “A localização de mais uma casa bomba e a apreensão de entorpecentes revelam a forte ligação da população com a guarda e isso auxilia diretamente no êxito das operações.”

As ocorrências foram registradas na Delegacia Central a GCM está à disposição da população pelo 153.