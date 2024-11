GCM de Itaquá prende dois suspeitos de assaltos nos bairros Aracaré e Morro Branco

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu, na última terça-feira (5), dois suspeitos de integrar uma quadrilha que realizou uma série de assaltos na região do Aracaré e Morro Branco. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima, que levou os agentes até um apartamento onde os itens roubados eram supostamente armazenados. No local, a GCM encontrou um menor de 17 anos e um homem maior de idade, além de outros três indivíduos que conseguiram fugir durante a abordagem.



Segundo a denúncia, um grupo de aproximadamente nove homens, utilizando motocicletas, estava realizando arrastões nos bairros, abordando moradores e levando pertences. As vítimas, ao comparecerem à delegacia, fizeram o reconhecimento dos suspeitos, confirmando a autoria dos crimes. O homem detido foi encaminhado para o sistema prisional, enquanto o menor foi direcionado à Fundação Casa.



No apartamento utilizado pelo grupo, os agentes encontraram peças de motocicletas, capacetes, chaves de veículos, além de cinco celulares, bolsas das vítimas e uma arma, utilizada no momento dos roubos. Todos os itens foram apreendidos como parte da investigação conduzida pela Polícia Civil, que agora trabalha para identificar os outros envolvidos.