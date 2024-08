GCM de Itaquá realiza apreensão de 387 unidades de entorpecentes

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba realizou a apreensão de 387 unidades de entorpecentes no Jardim Napoli e Jardim Odete, na manhã desta terça-feira (13).

Segundo a Secretaria de Segurança Urbana, no Jardim Napoli, foram apreendidos 80 unidades de cocaína, 56 de crack, 33 de drogas K, 20 de skank, 14 de maconha e quatro de haxixe. Já no Jardim Odete, as apreensões totalizaram 111 unidades de cocaína, 51 de maconha, 17 de skank e cinco de haxixe.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquá.

