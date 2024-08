GCM de Itaquá recupera carga roubada e salva vítima de sequestro

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou, na manhã desta sexta-feira (23), uma carga roubada e salvou uma vítima de um sequestro. Segundo a Secretaria de Segurança Urbana, durante uma operação de policiamento integrado, encontrou uma vítima de roubo nas proximidades da rodovia Mário Covas Jr, próximo ao Itaquá Park Shopping.

De acordo com ele, três indivíduos o abordaram por volta das 7h, usando um veículo, e roubaram seu caminhão, que estava carregado com carnes suínas. Um dos criminosos assumiu o volante do caminhão, enquanto os outros dois mantiveram a vítima como refém.

O sequestro durou aproximadamente até as 9h40, quando a vítima foi libertada pelos criminosos na rodovia. Imediatamente após a libertação, os policiais em operação comunicaram o ocorrido ao Centro de Comunicações (Cecom), que repassou as informações para as viaturas na área.

Durante o patrulhamento, outra equipe da GCM avistou o caminhão e, com o auxílio do secretário de Segurança, Anderson Caldeira, realizaram um cerco. A ação resultou na recuperação do caminhão e da carga. No entanto, os criminosos conseguiram fugir do local.

A vítima, juntamente com o caminhão e a carga recuperada, foi conduzida à delegacia para o registro do boletim de ocorrência.