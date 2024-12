GCM de Itaquá recupera duas motos utilizadas em latrocínio em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba localizou, na segunda-feira (2), duas motocicletas que foram usadas em um latrocínio registrado no último domingo (1º) em Suzano. O crime resultou na morte de um homem e deixou outro gravemente ferido. As motocicletas foram abandonadas em uma área de mata no Jardim Miray, em Itaquá.

De acordo com informações, as vítimas participavam de um churrasco com amigos quando foram surpreendidas por criminosos em motocicletas que anunciaram o assalto. O grupo já vinha sendo monitorado pela GCM de Itaquá por envolvimento em furtos na região. As investigações seguem com a Polícia Civil.

"Itaquá tem uma GCM forte e combativa que acompanha e monitora as ocorrências diariamente com inteligência e prontidão. As duas motos foram utilizadas em um crime bárbaro, que deixou uma vítima fatal e outra em estado grave. Os indivíduos até tentaram trocar a numeração das placas para não serem encontrados", contou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.