GCM de Itaquá recupera moto roubada e apreende 462 entorpecentes durante operação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba recuperou uma moto roubada e apreendeu 462 entorpecentes entre a noite de quinta (7) e a madrugada desta sexta-feira (8).



Durante a Operação Tráfico Zero, os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) realizaram patrulhamentos nos bairros com o objetivo de combater a criminalidade, com foco nas imediações de equipamentos públicos.



Durante as rondas, os agentes foram acionados por um motoboy que havia acabado de ser roubado na rodovia Ayrton Senna. A moto foi encontrada na estrada do Tronco, no bairro Veraneio Maracanã, e devolvida ao proprietário.



"Essa ação conjunta de combate ao tráfico é fundamental para reduzir a criminalidade na cidade. Com a rápida ação e a troca de informações, conseguimos localizar a moto rapidamente e devolvê-la ao proprietário. Essa é a GCM que sempre está a serviço da população", destacou o prefeito Eduardo Boigues.



Em outra ocorrência, no Jardim Luciana, os agentes abordaram suspeitos que circulavam nas proximidades de uma área de lazer. Durante as buscas na região, foram localizadas 34 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack, escondidas em uma sacola.



A operação seguiu pela Pedreira, num campo já mapeado como ponto de venda e consumo de entorpecentes. Em meio à mata, foi encontrada uma sacola com 427 unidades de crack, cocaína e maconha.