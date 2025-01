GCM de Itaquá resgata vítima de sequestro relâmpago e prende três em flagrante

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba resgatou, na tarde desta quinta-feira (30), uma vítima de sequestro relâmpago e prendeu três suspeitos em flagrante. A operação, que envolveu um trabalho de inteligência e monitoramento, resultou na localização do cativeiro e na detenção dos envolvidos.

A vítima foi sequestrada na noite de quarta-feira (29), por volta das 20h, e mantida em cativeiro até o início da tarde seguinte, quando os agentes da GCM conseguiram libertá-la. Durante o tempo em que esteve sob poder dos criminosos, a conta bancária da vítima foi movimentada por meio de transferências via PIX. O trabalho rápido da GCM apontou o CPF de um dos destinatários das quantias, levando os guardas até o endereço registrado, onde um dos suspeitos foi preso.

Além disso, transações no cartão da vítima foram detectadas em um comércio localizado na estrada de São Bento. Com imagens das câmeras de segurança, os agentes identificaram um dos autores e seguiram até o local do cativeiro. No endereço, dois homens foram detidos, um deles portando um simulacro de arma de fogo na porta do local onde a vítima era mantida refém.

Os três suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela Polícia Civil. A vítima foi atendida e passa bem. As autoridades continuam investigando o caso para identificar possíveis conexões com outros crimes semelhantes.

"Estamos em cima das quadrilhas que aterrorizam a vida dos cidadãos de bem na nossa cidade. Aqui não tem espaço para a criminalidade e vamos bater de frente com qualquer atividade suspeita", declarou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

"A bandidagem não tem vez em Itaquá. Vamos continuar investindo em equipamentos e serviços inteligência para que, quando necessário, nossas forças de segurança possam agir de maneira assertiva. É uma pena ver que jovens escolhem o caminho errado, mas aqui não existe tolerância para o crime. Agora são três bandidos a menos nas ruas", completou o prefeito Eduardo Boigues.