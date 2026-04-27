GCM de Mogi prende acusado de roubo de caminhão e apreende 45 kg de entorpecentes neste domingo

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na manhã deste domingo (26/04), um homem acusado de roubar um caminhão no município de Arujá. O flagrante ocorreu na rodovia Quatinga–Barroso, próximo ao quilômetro 69. Também neste domingo, a Guarda Civil Municipal apreendeu 45 quilos de entorpecentes em uma casa localizada na Vila Nova União. O material foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, mas, nesta ocorrência, ninguém foi preso.
Na manhã deste domingo, uma equipe da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento no distrito de Jundiapeba quando foi abordada por um homem que informou que seu caminhão havia sido roubado na cidade de Arujá. De acordo com o relato, o motorista havia sido rendido na porta de sua casa e liberado posteriormente na rodovia Presidente Dutra.
Ainda de acordo com o proprietário, o localizado existente no caminhão apontava que o veículo estava seguindo em direção ao distrito de Quartinga. Equipes da Guarda Civil Municipal se deslocaram para a região e visualizaram o veículo na estrada de Furnas. O motorista tentou fugir, mas acabou abordado na rodovia Quatinga–Barroso.
O caminhão, que tinha as placas adulteradas, e o acusado foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi elaborado o boletim de ocorrência. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Apreensão de entorpecentes
Na madrugada deste domingo (26/04), uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) realizava patrulhamento na rua Dom Paulo Rolim Loureiro, quando um homem fugiu em direção a um beco ao avistar a viatura. No caminho, ele largou uma mochila em que foram encontrados entorpecentes.
Durante as buscas pelo suspeito, a equipe da Guarda Civil Municipal localizou um imóvel abandonado na via, onde foi localizada grande quantidade de entorpecentes. No total, foram apreendidos 42,569 quilos de maconha, 1,3 quilo de crack e 1,4 quilo de cocaína. Todo material foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.
Investimentos
A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem investindo para a valorização do trabalho da corporação e para a melhoria do sistema de segurança na cidade. O destaque é a criação do Smart Mogi, que conta com 730 câmeras instaladas na cidade, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento.
Outra ação de destaque foi a criação da Diária Especial por Atividade Complementar (DEAC), que permite aos guardas civis municipais trabalharem nos dias de folga, ampliando a presença da corporação nas ruas, com prioridade para locais com grande circulação de pessoas e pontos críticos. As operações conjuntas com as Polícias Militar e Civil também foram intensificadas.
A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.