Dois maiores são presos e um menor apreendido após roubo a farmácia em Mogi

Dois adultos, de 18 anos, foram presos e um menor, de 17 anos, foi apreendido suspeitos de roubarem uma farmácia na manhã desta terça-feira (27), na Avenida Saraiva, em Mogi das Cruzes. De acordo com informações policiais, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada por funcionários da drogaria, que relataram que quatro indivíduos haviam acabado de praticar o roubo.

Um dos criminosos estava armado e ameaçou os trabalhadores ao tirar dinheiro do caixa e pegar vários produtos do estabelecimento, fugindo em seguida. Com base nas características informadas, os policiais acionaram outras viaturas via rede de rádio e iniciaram buscas pela região. Durante a investigação, um morador vizinho ao estabelecimento relatou ter ouvido barulhos em seu quintal e permitiu a entrada da equipe para averiguação.

No local, três suspeitos foram localizados escondidos no quintal de uma casa próxima, juntamente com parte dos produtos roubados. Questionados, eles confessaram a participação no crime.

Segundo a polícia, o dinheiro levado e a arma utilizada no roubo não foram localizados. O quarto suspeito conseguiu fugir e segue sendo procurado.

Os indivíduos, as vítimas e os objetos recuperados foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária. Os envolvidos permaneceram presos e o menor apreendido à disposição da Justiça.