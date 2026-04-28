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Jornal Diário de Suzano - 28/04/2026
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Polícia

Dois maiores são presos e um menor apreendido após roubo a farmácia em Mogi

Um dos criminosos estava armado e ameaçou os trabalhadores ao tirar dinheiro do caixa e pegar vários produtos do estabelecimento

28 abril 2026 - 10h38Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Um dos criminosos estava armado e ameaçou os trabalhadores ao tirar dinheiro do caixa e pegar vários produtos do estabelecimentoUm dos criminosos estava armado e ameaçou os trabalhadores ao tirar dinheiro do caixa e pegar vários produtos do estabelecimento - (Foto: Divulgação)

Dois adultos, de 18 anos, foram presos e um menor, de 17 anos, foi apreendido suspeitos de roubarem uma farmácia na manhã desta terça-feira (27), na Avenida Saraiva, em Mogi das Cruzes. De acordo com informações policiais, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada por funcionários da drogaria, que relataram que quatro indivíduos haviam acabado de praticar o roubo. 

Um dos criminosos estava armado e ameaçou os trabalhadores ao tirar dinheiro do caixa e pegar vários produtos do estabelecimento, fugindo em seguida. Com base nas características informadas, os policiais acionaram outras viaturas via rede de rádio e iniciaram buscas pela região. Durante a investigação, um morador vizinho ao estabelecimento relatou ter ouvido barulhos em seu quintal e permitiu a entrada da equipe para averiguação.

No local, três suspeitos foram localizados escondidos no quintal de uma casa próxima, juntamente com parte dos produtos roubados. Questionados, eles confessaram a participação no crime.

Segundo a polícia, o dinheiro levado e a arma utilizada no roubo não foram localizados. O quarto suspeito conseguiu fugir e segue sendo procurado.

Os indivíduos, as vítimas e os objetos recuperados foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária. Os envolvidos permaneceram presos e o menor apreendido à disposição da Justiça.

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