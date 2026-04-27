Ação relâmpago da GCM de Itaquá desarticula apartamento e casa bomba nos bairros Estação e Maragogip

Uma ação relâmpago da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, nesta segunda-feira (27), resultou na descoberta de um apartamento e uma casa bomba utilizados pelo tráfico de drogas nos bairros Estação e Maragogipe.

Durante a operação no bairro Estação, os agentes localizaram, no interior do apartamento, entorpecentes já fracionados e prontos para comercialização. Ao todo, foram apreendidas 299 porções de maconha, 117 de crack e 108 de cocaína, somando 524 unidades. Dois indivíduos foram detidos e encaminhados à Delegacia Central.

No Maragogipe, foram apreendidas 1.366 porções de entorpecentes no imóvel: 838 de maconha, 294 de crack e 234 de cocaína, além de um revólver. O imóvel era locado por traficantes sem o conhecimento da proprietária, uma idosa. Com cerca de 7 kg de drogas no total, o prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 80 mil.

“Nossa GCM tem atuado de forma firme e estratégica no combate ao tráfico de drogas. Essas apreensões demonstram o comprometimento das equipes em garantir mais segurança para a população”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

Além dos entorpecentes, foram encontrados R$ 208, sete rádios comunicadores utilizados para monitorar a movimentação policial e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. No local, os agentes ainda localizaram dois tacos de beisebol.

"Esse tipo de operação mostra o quanto o trabalho planejado e integrado tem trazido resultados concretos. Seguiremos apoiando todas as ações que visam proteger a população", disse o secretário de Governo, Hugo Santos.

As operações fazem parte de um conjunto de ações que serão intensificadas ao longo desta semana, especialmente durante o feriado, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e ampliar a presença da Força Azul nos bairros.

"Vamos continuar intensificando as operações, principalmente em períodos de maior movimentação, para coibir práticas criminosas e garantir tranquilidade aos moradores", concluiu o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.