GCM de Poá recupera bens de vítima de sequestro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá atendeu a um chamado, nesta terça-feira (25), por volta das 23 horas, de uma vítima de sequestro relâmpago e recuperou vários bens, incluindo veículos e celulares, durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim São José.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Marcos Xavier, os guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pela região, quando foram acionados por um motorista de aplicativo nas imediações. De imediato, eles rastrearam o celular da vítima e chegaram ao autor do sequestro, que estava no bairro Jardim Obelisco.

Com o autor do sequestro, foram encontrados dois aparelhos de celular, uma arma de fogo, a chave do carro da vítima, uma mochila com alguns pertences pessoais, além da chave e do documento do carro de uma segunda vítima. O motorista de aplicativo reconheceu o autor do roubo e ele foi encaminhado à Delegacia de Itaquaquecetuba.

Enquanto isso, outra equipe da GCM foi acionada e se dirigiu ao endereço da segunda vítima, que também esteve na Delegacia de Itaquaquecetuba para prestar depoimento.

Ao todo, foram recuperados durante a operação desta terça (25) um veículo Nissan avaliado em R$ 120 mil, um veículo Hyundai avaliado em R$ 45 mil e três aparelhos de celular das vítimas. Também foram apreendias uma arma de fogo e duas maquininhas de cartão utilizadas para roubar as vítimas.