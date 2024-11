GCM de Suzano atende sete casos entre segunda e quinta-feira

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu sete casos entre segunda e quinta-feira desta semana (25 a 28/11), que resultaram na recuperação de três motocicletas com registro de roubo e de um automóvel furtado. Os agentes também atuaram em uma ocorrência de construção irregular em área pública, recolheram um veículo em situação ilegal e localizaram 439 porções de drogas em dois casos distintos.

O primeiro atendimento ocorreu às 21 horas, quando os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) receberam informações sobre duas motocicletas com os emplacamentos cobertos, que estariam sendo conduzidas por um indivíduo sobre a linha férrea, que margeia a represa Taiaçupeba, na estrada Circular, no bairro Veraneio Suzano. No dia seguinte (26/11), por volta das 11h40, enquanto os guardas do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) trafegavam pela região do Miguel Badra Baixo, foi enviada uma denúncia de que dois indivíduos estariam praticando o crime de tráfico de drogas na rua Rubens Pimentel de Medeiros (antiga rua 30).

De imediato, a equipe foi verificar a informação e, ao chegar ao local indicado, não encontrou ninguém. Contudo, durante uma busca na via, foi localizada uma sacola plástica contendo diversos entorpecentes sendo 81 unidades de maconha, 93 de cocaína e 83 de crack, totalizando 257 porções. Na quarta-feira (27/11), pouco depois das 10 horas, a Força Patrulha recebeu uma denúncia de que um homem estaria comercializando drogas na rua Eziquiel Corrêa de Machado, no Jardim Alterópolis. Ao chegar ao local, o suspeito avistou a viatura da GCM e fugiu por um terreno baldio. No entanto, durante a fuga, ele acabou descartando uma mochila com 66 porções de cocaína, 37 de maconha e 79 de crack, somando um total de 182 porções. Na primeira ocorrência de quinta-feira, por volta do meio-dia, os guardas do GPA patrulhavam a região do Parque Maria Helena quando, ao acessarem a rua Albert Fink, identificaram o início de uma construção em área pública dentro de uma Área de Proteção Permanente (APP). Diante da irregularidade, foi solicitado o apoio do Canil da GCM e do setor de Fiscalização e Posturas de Suzano para notificar a obra irregular.

Na sequência, por volta das 14h40, equipes do GPA receberam denúncias de que dois indivíduos com comportamento suspeito haviam entrado em uma área de mata no início da estrada Governador Mário Covas Júnior, próximo à região da Cidade Miguel Badra, utilizando uma motocicleta. Poucos minutos depois, às 15h25, os guardas do Canil da corporação realizavam patrulhamento na área central da cidade quando foram abordados por um munícipe. Ele relatou que seu Renault Sandero, vinho, havia sido furtado semanas antes e que, naquela data, havia avistado o veículo estacionado na rua Benjamin Constant. O último caso do dia ocorreu pouco depois das 17 horas. Agentes da Romo trafegavam na avenida Antônio Marques Figueira quando avistaram um homem conduzindo uma Honda Titan, vermelha, em alta velocidade e realizando manobras perigosas.