GCM de Suzano prende procurado pela Justiça e recupera moto roubada

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem procurado pela Justiça e recuperou uma moto roubada, avaliada em R$ 20 mil. As atuações foram feitas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e a Força Patrulha nas últimas quinta (31) e sexta-feira (1º).

A captura do procurado aconteceu às 21h30 de quinta-feira, quando a equipe da Romu fazia patrulha na rua Eziquiel Corrêa Machado, no Jardim Alterópolis. Durante a ronda, os agentes avistaram pessoas que se dispersaram ao perceberem a viatura. Os guardas conseguiram deter um dos homens, que forneceu um nome falso e uma data de nascimento correta, alegando estar sem documentos. Após ser novamente questionado, o indivíduo informou seus dados reais, revelando que era procurado por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Delegacia Central de Polícia.

Na sexta-feira, agentes da Força Patrulha foram acionados, por volta das 12 horas, para verificar uma motocicleta supostamente abandonada em um terreno baldio na Rua Feira, no Jardim Graziela.

No local, os agentes identificaram que se tratava de uma Haojue Dr de cor vermelha, avaliada em mais de R$ 20 mil. Após consulta da placa, foi constatado que a moto havia sido roubada. O proprietário foi informado, compareceu ao local e, juntamente com o veículo, foi conduzido ao 2º Distrito Policial do Boa Vista.