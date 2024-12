GCM descobre casa bomba, apreende drogas e detém procurada

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, entre sexta (13) e a madrugada desta segunda-feira (16), mais uma etapa da Operação Natal Azul de reforço na segurança. A ação resultou em apreensão de drogas e motos, uma mulher presa, um veículo recuperado e atendimentos de perturbação do sossego.

Os agentes localizaram uma casa bomba no Marengo, 2.022 porções de entorpecentes foram apreendidas e uma mulher de 27 anos, procurada por tráfico, foi detida após denúncia anônima. Além disso, no Jardim Miray foram apreendidas 225 porções de entorpecentes, 21 no Aracaré e 89 no Pedreira.

A operação também abordou pontos com concentração de motociclistas e festas clandestinas. Seis motocicletas foram recolhidas ao pátio por irregularidades de pneus carecas, ausência de equipamentos obrigatórios e prática de manobras ilegais que colocam em risco a segurança de motoristas e pedestres.

Na estrada Bonsucesso, no Paineira, um caminhão roubado há dez meses foi interceptado com o auxílio do sistema Muralha, que identificou o emplacamento adulterado. O motorista, que alegou estar transportando o veículo por R$ 100, foi encaminhado à Delegacia Central para esclarecimentos.

"A bandidagem não tem vez em Itaquá. Mesmo com as saidinhas de fim de ano, não vamos tolerar crimes de roubo e tráfico. A GCM está nas ruas reforçando a segurança", destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Além das ações de combate ao tráfico, a operação atendeu 69 chamados por perturbação do sossego nos bairros Palmas de Itaquá, Jardim Odete, Piratininga, Maria Rosa, Paineira, Louzada, Jardim Nascente, Caiuby e Jardim Mônica.