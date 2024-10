GCM detém dois, apreende drogas e recupera carro roubado em quatro ocorrências

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve duas pessoas, sendo uma delas procurada pela Justiça, apreendeu drogas e recuperou um veículo roubado em quatro ações realizadas nos últimos dez dias na cidade. Os trabalhos também resultaram no recolhimento de uma motocicleta irregular no Jardim Quaresmeira.

A atuação dos agentes começou no domingo (13/10), quando guardas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) detiveram um homem e uma mulher durante um patrulhamento na rua Diamante, no Jardim Monte Cristo. A dupla foi avistada com um cigarro semelhante ao de maconha durante um patrulhamento e fugiu quando os agentes se aproximaram, sendo capturados em seguida.

Com o homem, os guardas encontraram duas bolsas com entorpecentes, sendo 152 invólucros de maconha; 76 microtubos de cocaína; 124 porções de crack; 18 dry, droga derivada da maconha; e R$ 93,35. A mulher era procurada da Justiça. Ambos foram levados para a Delegacia Central de Polícia e permaneceram presos.

No dia seguinte (14/10), agentes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) apreenderam uma moto Honda CG, de cor preta, na rua Antônio Cirino, no Jardim Quaresmeira. Os guardas realizavam patrulhamento quando se depararam com um indivíduo circulando com o veículo no contrafluxo, sem retrovisores e placa. A moto tinha multas que ultrapassavam R$ 14 mil. Com o apoio da Polícia Militar, os agentes recolheram o veículo e o conduziram ao pátio municipal.

Outra ocorrência de destaque da GCM aconteceu na última sexta-feira, (18/10) na rua do Progresso, no Cidade Miguel Badra, quando agentes do Canil recuperaram um Renault Duster, vermelho, com queixa de roubo. Tudo começou quando os guardas realizavam um patrulhamento pela avenida Vereador João Batista Fitipaldi e foram informados de que um roubo havia ocorrido anteriormente na região central.

O automóvel levado pelos criminosos passou pela viatura do Canil e os agentes iniciaram um acompanhamento até as proximidades de uma viela, quando dois homens desceram do carro e fugiram. O Duster foi recuperado e levado para a Delegacia Central de Suzano, onde foi devolvido ao proprietário.

Por fim, no sábado (19/10), equipes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) realizavam um patrulhamento pelo Jardim Alterópolis quando avistaram dois indivíduos nas imediações da Escola Estadual Professora Yolanda Bassi. Os homens fugiram e dispensaram uma sacola com drogas pelo caminho.

Foram apreendidas 162 embalagens com cocaína, 118 com maconha, 114 com crack e quatro comprimidos de ecstasy. O material foi recolhido e levado ao DP Central.