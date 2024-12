GCM e PM dão início à Operação 'Natal Seguro' em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano e a Polícia Militar deram início, na tarde desta quinta-feira (05/12), à Operação “Natal Seguro”, que prevê um esquema especial de patrulhamento até o dia 31 de dezembro, nos polos comerciais do Centro, do Boa Vista, na região norte, e de Palmeiras, na região sul. O objetivo é garantir mais tranquilidade aos munícipes que vão às compras neste período, visto que as lojas estenderão o horário de funcionamento até as 22 horas.

Para celebrar o começo de mais uma atuação conjunta entre as instituições, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, se encontrou com o major Henrique Calderaro, responsável pela coordenação operacional deste trabalho, na sede do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, situado na avenida Paulista, 173, no Jardim Monte Cristo. Deste ponto, saíram as viaturas para as três áreas de abrangência da atividade.

Por parte da GCM, foram mobilizados 34 agentes e 16 viaturas, com equipes de todos os grupamentos, que incluem a Força Patrulha, o Comando Força Patrulha, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), a Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), o Canil, a Patrulha Maria da Penha e o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA). Já a PM estará nas ruas com viaturas de rotina e equipes da Força Tática, da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e com suporte da Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (Dejem).

O major Calderaro destacou a importância da parceria com os agentes municipais para o sucesso de mais uma operação na cidade. “Sabemos que neste momento aumenta o fluxo de pessoas nas ruas, especialmente à noite, quando os moradores saem do trabalho e aproveitam o horário estendido das lojas. Para evitar aumento do índice criminal, incluindo furtos, roubos e golpes, faremos esse patrulhamento reforçado”, ressaltou o coordenador da operação.

O secretário Afrânio Evaristo da Silva afirmou que a mobilização garante mais tranquilidade a todos os munícipes. “Com as viaturas circulando com mais frequência nos pontos de maior movimento nessa época, no entorno dos centros comerciais, damos a proteção necessária para quem quer fazer suas compras, intimidando a atividade criminosa. Cumprimentamos a Polícia Militar, em nome do major Calderaro, por estarmos juntos em mais uma operação”, declarou o titular da pasta da Segurança Cidadã.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, reforçou a atenção que a administração municipal tem dado a todos os aspectos que envolvem o Natal. “Nesta quarta-feira, promovemos o ‘Acender das Luzes’, e paralelamente estamos iniciando a Operação ‘Natal Seguro’. Queremos que todos celebrem esta época com a segurança necessária e possam levar suas famílias para as compras. Este período precisa ser de comemoração e alegria e, por isso, queremos evitar quaisquer situações que possam colocar em risco”.