GCM e PM realizam operação 'Saturação' na Vila Ipelândia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano e a 1ª Companhia (CIA) do 32° Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizaram na noite desta sexta-feira (21/06) mais uma operação “Saturação” para fortalecer o combate a roubos e furtos no município. Na oportunidade, o trabalho dos agentes teve como foco o bairro Vila Ipelândia, na região sul, contemplando ainda outras localidades adjacentes como as Chácaras Duchen e a Chácara Recreio Internacional.

A mobilização foi resultado de um diálogo constante entre os poderes Executivo e Legislativo municipais, com apoio da PM, para mapeamento dos registros de ocorrências na cidade. Momentos antes da operação, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, recebeu o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, o vereador Rogério Castilho, na sede da pasta, para discutir as demandas da população e as soluções que podem garantir tranquilidade a todos.

Entre os objetivos específicos estiveram a identificação de suspeitos de invasão a chácaras, além da localização de veículos irregulares que transitam em direção à cidade de Ribeirão Pires e municípios próximos. Ainda foram alvo da operação indivíduos que praticam roubos a comerciantes locais. Para garantir o sucesso da ação, foram deslocadas viaturas dos grupamentos especializados da GCM como a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), a Ronda Ostensiva Motocicletas (Romo), o Canil e o Grupamento de Patrulha Ambiental (GPA)

Neste ano, a “Saturação” já ocorreu também na região central e no centro expandido, especialmente na região do Casa Branca, assim como na região norte, incluindo os bairros Cidade Miguel Badra e Boa Vista. A expectativa é de que ocorram outras ao longo do segundo semestre, intensificando o combate a furtos e roubos.

O vereador agradeceu a atuação dos agentes municipais e a recepção do secretário. “Temos tido acolhida frente às demandas que trazemos, não só da região de Palmeiras, como aquelas relacionadas a outras localidades do município. Buscamos o mesmo objetivo, que é o de zelar pela segurança dos moradores, garantindo tranquilidade para chacareiros e comerciantes da Ipelândia e adjacências. Cumprimento a equipe da Segurança Cidadã e o prefeito Rodrigo Ashiuchi pelo apoio de sempre”, declarou o parlamentar.

Afrânio Evaristo da Silva, por sua vez, reforçou a parceria com a Câmara de Vereadores e com a PM para obter êxito nas ações que contam com a participação dos agentes municipais. “É com imensa satisfação que recebo em meu gabinete o vereador Rogério Castilho, que nos traz sugestões importantes vindas da população e que colaboram com o nosso trabalho. Temos atuado em parceria com o capitão André Vieira Cavallari, comandante da 1ª CIA, visando proporcionar uma segurança cada vez mais efetiva em Suzano”, pontuou o chefe da pasta.