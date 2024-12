GCM e PM realizam operação 'Surpresa' no Jardim Imperador

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou na última segunda-feira (02/12) a operação “Surpresa” com o objetivo de fiscalizar ferros-velhos irregulares no bairro Jardim Imperador. A ação resultou na identificação de dois estabelecimentos ilegais e na abordagem de mais de 30 pessoas, incluindo a prisão de um homem com mandado de prisão emitido pela Justiça.

A operação contou com a participação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Força Patrulha e do Canil da corporação, além do suporte da Polícia Militar.

Os trabalhos começaram pouco depois das 20 horas, com as equipes percorrendo o Jardim Imperador para identificar ferros-velhos irregulares.

Ao chegarem à rua Sete de Setembro, os agentes localizaram dois estabelecimentos que operavam de forma ilegal em um terreno público, onde havia grande quantidade de material acumulado.

Devido à intensa movimentação de pessoas no entorno, mais de 30 indivíduos foram abordados e, durante as verificações, foi identificado um homem com mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia, além de possuir antecedentes criminais por receptação. Como medida, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central para as providências cabíveis.

No mesmo dia, o Departamento de Fiscalização de Posturas foi informado sobre os ferros-velhos ilegais e enviou uma equipe ao local para averiguar a situação.

Os proprietários foram notificados de que teriam um prazo de três dias para a retirada dos materiais acumulados. Já na tarde desta quarta-feira (04/12), os fiscais retornaram ao endereço para acompanhar o caso e, ao verificarem que uma estrutura de madeira ainda estava presente, realizaram a demolição, dando continuidade ao processo de regularização e limpeza do terreno.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, ressaltou que o serviço realizado tem o objetivo de garantir que aqueles que atuam de acordo com a lei recebam o suporte necessário.

“Estamos comprometidos em seguir com essas ações, que são fundamentais para apoiar quem cumpre as normas e garantir que todos ajam dentro da legalidade. Continuaremos com nossa vigilância e empenho para identificar os estabelecimentos que não estão conforme a legislação, promovendo um ambiente mais seguro e justo para todos”, afirmou.