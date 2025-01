GCM e Polícia Militar iniciam operação contra falsos entregadores em motocicletas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, em parceria com a Polícia Militar e com o Departamento de Fiscalização de Posturas da prefeitura, iniciou nesta terça-feira (21/01) uma operação na cidade com o objetivo de orientar, fiscalizar e combater diversos crimes praticados com o uso de motocicletas. A ação começou por volta das 17 horas para ser concluída nas primeiras horas desta quarta-feira (22/01).

As equipes partiram da sede da 1ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), no bairro Jardim Vitória, em direção à região central e outros bairros do centro expandido da cidade como Jardim Colorado e Jardim Casa Branca. Além deles, o Jardim Revista, na região norte, e a Vila Fátima, na região sul, também têm pontos de maior concentração dos agentes na operação.

A ideia é de intensificar a fiscalização contra falsos entregadores de aplicativos, bem como orientar bares, adegas, restaurantes e pizzarias sobre esses criminosos; apreender motos irregulares; além de combater os roubos a pedestres. A operação ainda tem como objetivo reforçar a presença da GCM e da Polícia Militar na cidade, aumentando a sensação de segurança da população nas ruas. “É a primeira grande operação em conjunto com a Polícia Militar do ano e ela começou às 17 horas justamente por ser um horário de maior movimento de pessoas nas ruas. Esse período de fim de tarde e início de noite é o momento em que criminosos costumam se aproveitar da alta circulação de transeuntes nas ruas para praticar crimes”, declarou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino.

Os números finais da operação serão divulgados pela GCM nesta quarta-feira (22/01). Os trabalhos contam com 18 agentes de diversos grupamentos da GCM, incluindo três viaturas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), uma do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), uma da Força Patrulha, além de uma equipe com três motocicletas que compõem a frota da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo). A operação conjunta tem ainda três agentes da Fiscalização de Posturas e dez que compõem as equipes da Polícia Militar que atuam no 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). A corporação terá uma viatura da Força Tática, duas do policiamento ostensivo e três motocicletas da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam).

O chefe da pasta enalteceu a parceria com a Polícia Militar. “Há indicadores que reforçam a importância desse trabalho em conjunto. Tenho certeza de que o resultado da operação vai trazer números que provam a eficiência da nossa atuação. Vamos combater o crime e orientar para que as pessoas fiquem mais atentas nas ruas e nos estabelecimentos”, finalizou Balbino.