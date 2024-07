GCM intercepta veículos irregulares e recupera automóvel furtado

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou um veículo furtado e recolheu um automóvel e uma motocicleta que estavam em situação ilegal. As irregularidades incluíam falta de placa, ausência da carteira de habilitação e, em um dos casos, a prática de direção sob possível embriaguez ao volante. As ações ocorreram nos bairros Sítio São José, Jardim Japão e Jardim Imperador.

No primeiro atendimento, ocorrido às 15h45 da última quinta-feira (27/06), os agentes trafegavam pelo Sítio São José quando foram informados de que um veículo Fiat Mobi, de cor branca, havia sido furtado. Ao chegarem à rua Horácio de Souza Coutinho, localizaram o automóvel com sinais de arrombamento na porta e o miolo da chave de ignição violado. Após contato com o proprietário, o carro foi liberado.

No mesmo dia, por volta das 23 horas, os guardas circulavam pela rua Regina Cabalau Mendonça, no Jardim Japão, quando avistaram um condutor acompanhado de um garupa conduzindo uma Honda CG, cinza, sem placa de identificação. Na ocasião, foi solicitado a parada ao motociclista, que ignorou, o que ocasionou um breve acompanhamento, mas na avenida Manoel Casanova o condutor perdeu o controle e caiu. Após verificação, foi constatado que a motocicleta era nova, mas o homem não possuía nenhuma documentação, não era habilitado e apresentava sinais de embriaguez. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Central, onde foi solicitado um exame de sangue para verificar se o condutor havia ingerido álcool. O veículo foi recolhido ao pátio.

Por fim, pouco depois da meia-noite do último sábado (29/06), durante um patrulhamento preventivo na avenida Brasil, no Jardim Imperador, a GCM flagrou um homem conduzindo um Chevrolet Celta, branco, em zigue-zague, o que é considerado uma infração de trânsito conforme o artigo 169 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), que trata de dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Os agentes realizaram a abordagem e constataram que o motorista não possuía carteira de habilitação. Devido às infrações, o veículo foi recolhido.

“A GCM atendeu casos importantes e agiu de maneira correta ao retirar das ruas veículos em situação irregular, que representam sérios riscos para a segurança no trânsito. Além disso, a rápida recuperação de um automóvel furtado não só alivia o prejuízo financeiro do proprietário, mas também impede que o veículo seja usado para cometer outros delitos ou provocar acidentes”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.

A GCM informa que para denunciar atividades suspeitas, os munícipes podem entrar em contato pelos números de telefone (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 e 153.