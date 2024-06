GCM localiza 286 porções de drogas no Jardim Leblon e no Jardim Colorado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um suspeito por tráfico e localizou 286 unidades de drogas em duas ações ocorridas na última semana, na segunda e quarta-feira (03 e 05/06), nos bairros Jardim Leblon e Jardim Colorado. Os casos foram atendidos pela Força Patrulha e pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), ambos foram encaminhados à Delegacia Central de Polícia.

A primeira ação ocorreu durante uma ronda realizada pela Força Patrulha na rua Kame Yoshimoto, no Jardim Leblon, por volta das 17 horas. Os agentes notaram dois indivíduos próximos a uma praça, que correram para uma área de mata ao avistarem a GCM, abandonado uma bolsa com 18 unidades de maconha e 29 de cocaína, além de R$ 31,80.

Já na quarta-feira, a ação foi durante um patrulhamento feito pela Romu, na rua Germano Fiamini, no Jardim Colorado, pouco depois das 18 horas. Os guardas identificaram um grupo de pessoas e notaram que um indivíduo entregava algo para os demais. Ao perceberem a presença do grupamento, todos fugiram, porém o que estava com uma mochila foi detido.

Com ele foram localizadas 93 porções de cocaína, 92 de crack, 26 de maconha, além de 13 unidades de k9, 15 de skunk, que são drogas semelhantes à maconha e R$ 706,45. Ele foi encaminhado à Polícia Civil.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, essas duas ações destacam a eficácia das rondas preventivas. “Os patrulhamentos são fundamentais para identificar atividades irregulares nas ruas. Graças a eles, os agentes conseguiram retirar entorpecentes das ruas e prender o suspeito por uma das ações de tráfico”, afirmou o secretário.

Além do patrulhamento, a GCM também trabalha pela segurança da cidade com o apoio dos moradores e, para colaborar, a população pode enviar denúncias por meio dos telefones (11) 4746-3297 e (11) 4745-2150.