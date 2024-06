GCM localiza drogas e prende duas pessoas por tráfico

A Força Patrulha e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, atenderam dois casos relacionados ao tráfico de entorpecentes no último sábado e terça-feira (22 e 25/06). As ocorrências resultaram na prisão de dois indivíduos e no recolhimento de 470 unidades de drogas. Os casos aconteceram nos bairros Jardim Europa e Jardim Colorado, ambos foram encaminhados à Polícia Civil.

A primeira ação foi por volta das 20h30, na região do Jardim Colorado, quando a equipe da Romu observou um suspeito com uma sacola plástica entregar algo a um motociclista. Ele resistiu a abordagem e entrou em luta corporal com os agentes, mas foi contido e algemado. Durante a revista pessoal foram encontradas 180 porções de crack, 85 de cocaína, 108 de maconha, 68 de skank, e seis frascos de lança-perfume, além de R$ 400. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central.

Três dias depois, agentes da Força Patrulha trafegavam pela rua Maria Amélia Bianchi do Nascimento, no Jardim Europa, quando avistaram um indivíduo que parecia estar segurando um pequeno envelope de cocaína. Após a abordagem, foi confirmado que ele estava portando entorpecentes, sendo 20 unidades de maconha e três de cocaína. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao 2° Distrito Policial de Boa Vista.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, considerou um sucesso os dois atendimentos. “Em ambos os casos, foi possível identificar os suspeitos de tráfico de entorpecentes e prendê-los, além de retirar uma quantidade de drogas das ruas. A GCM continua buscando o melhor para os munícipes e está atenta a qualquer sinal de atividades suspeitas”, afirmou o chefe da pasta.

Denúncias à GGM podem ser enviadas por meio dos números de telefones (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 e 153.