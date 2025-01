GCM localiza drogas e prende suspeito de tráfico

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um indivíduo por tráfico de drogas no Jardim Alterópolis, no final da tarde de sexta-feira (10/01), e localizou 3,2 quilos de entorpecentes na Vila Fátima, na noite de sábado (11/01), durante patrulhamentos. A primeira ocorrência, registrada na região norte, foi conduzida pela equipe do Canil, já a segunda ação, que se desenvolveu na região sul do município, foi comandada pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e teve apoio da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo).

A prisão no Jardim Alterópolis foi resultado de um patrulhamento realizado na rua Ezequiel Corrêa Machado, local onde a equipe do Canil avistou um indivíduo num terreno baldio portando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, mas foi abordado após breve acompanhamento. Na sequência, foi realizada a verificação do conteúdo da sacola, onde foram encontradas 73 porções de maconha, 157 de crack e 193 de cocaína.

Ao ser questionado, o rapaz teria confessado que estava no local com o intuito de traficar as substâncias. Ele ainda teria declarado que havia chegado cerca de 20 minutos antes e que receberia R$ 150 por dia pela comercialização dos entorpecentes. Além das drogas, também foi encontrada a quantia de RS 152. O homem e os produtos que foram encontrados foram encaminhados para o 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.

Já a ação na Vila Fátima permitiu o encontro de entorpecentes após patrulhamento pela rua Nossa Senhora de Fátima. Os agentes avistaram um homem numa moto vermelha entregando uma bolsa a um pedestre. Ao recebê-la, ele percebeu a presença da viatura e largou a bolsa correndo para uma área de mata, o motociclista por sua vez acelerou e desviou da viatura, fugindo do local.

Nas buscas, o indivíduo que estava a pé não foi encontrado, no entanto, na averiguação da bolsa, foi possível identificar 950 unidades de crack, 384 de maconha, 107 de haxixe, 631 de cocaína e 30 de lança-perfume, além de R$ 91,50, totalizando os 3,2 quilos de entorpecentes. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino Dias, destacou que a GCM vem atuando com muita presteza para retirar os entorpecentes das ruas e prender os indivíduos que estão envolvidos em atividades criminosas. “Nossos patrulhamentos têm proporcionado resultados expressivos por meio de um trabalho de inteligência, agilidade e eficiência nas ocorrências que são estão sendo conduzidas por nossos diferentes grupamentos, nos quatro cantos da cidade”, ressaltou Balbino.