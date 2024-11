GCM localiza mais de um quilo de drogas no Jardim Belém

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por intermédio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), localizou na última terça-feira (12/11), às 21h45, 1.133 porções de entorpecentes durante um patrulhamento em conjunto na rua Monteiro Lobato, no bairro Jardim Belém.

Na ocasião, os agentes observaram um indivíduo com uma mochila, que apresentava comportamento suspeito. Ao avistar as viaturas da GCMs, o homem fugiu em direção a um córrego, abandonando a mochila. No interior da bolsa, foram encontradas 338 porções de cocaína, 317 de maconha e 478 de crack, totalizando 1,4 quilo de drogas, além de R$ 1.030,60. O material foi recolhido, lacrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Central.