GCM localiza motocicleta sem identificação no Jardim Maitê

O Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou uma motocicleta Honda CG, de cor azul, no Jardim Maitê, na última sexta-feira (31/05), por volta das 14 horas. O caso ocorreu após denúncia indicando que, na rua Regino Alves de Almeida, havia uma moto sendo desmontada por um indivíduo.

Os guardas se dirigiram ao local e encontraram o veículo, mas não localizaram nenhuma pessoa. Durante a vistoria, constatou-se que a motocicleta estava sem placa e com os números do motor e chassi suprimidos. A equipe solicitou o apoio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) para conduzir o veículo à Delegacia Central de Polícia, que deverá investigar o caso.