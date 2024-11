GCM localiza sete motos roubadas por quadrilha na região

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou na noite desta terça-feira (05/11) sete motocicletas roubadas durante arrastões realizados por criminosos em cidades do Alto Tietê. Os veículos foram localizados em um imóvel que fica na rua 10, no bairro Cidade Miguel Badra, e em um terreno abandonado na região do Cidade Boa Vista.

Agentes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) realizavam um patrulhamento preventivo quando foram informados, por meio de uma denúncia anônima, de que um local abandonado abrigava motos roubadas. Chegando ao imóvel indicado, os guardas constataram, olhando pela fresta de madeira, que havia três motos no local.

Em consulta do emplacamento à Central de Comunicação da Guarda Civil Municipal (CcomGCM), os agentes constataram que as motocicletas tinham registros de roubos. No espaço, os GCMs encontraram ainda diversas carteiras com documentos dentro de uma mochila e uma arma falsa.

Os veículos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial de Suzano. Chegando ao DP, os agentes receberam uma denúncia de que havia mais motos abandonadas em um terreno baldio nas imediações do local. Eles se deslocaram ao espaço e apreenderam mais quatro veículos roubados.

De acordo com a corporação, todas as motos haviam sido roubadas durante arrastões promovidos por ladrões nas cidades de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano.

O secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, enalteceu as equipes no atendimento à denúncia e consequente recuperação das motocicletas. “A corporação está preparada para casos como esse. Mais uma vez obtivemos êxito em uma importante ação e esperamos poder ajudar na prisão dos demais criminosos envolvidos nestes roubos”, afirmou.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou a agilidade dos guardas na recuperação das motocicletas. “Graças à ação dos nossos agentes, os proprietários terão seus veículos restituídos. Os GCMs também seguirão atentos e preparados para realizar a prisão destes ladrões, que não terão espaço para cometer arrastões e se esconder em nossa cidade”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.