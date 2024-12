GCM prende 3 suspeitos com armas, algemas e distintivos da Polícia Civil

Equipes da Força Patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prenderam, na manhã desta sexta-feira (13/12), três indivíduos em flagrante na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na altura da Vila Fátima, bairro do distrito de Palmeiras. Com o grupo foram localizados uma pistola 9 milímetros, de uso restrito das forças armadas, uma pistola calibre .380, dois distintivos da Polícia Civil, um colete à prova de balas, algemas, três celulares e duas placas de veículos. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central.

A ação teve início após uma denúncia informando que um veículo Renault Sandero, de cor preta, ocupado por três indivíduos em atitude suspeita, estava estacionado há mais de uma hora na rua Tokuzo Terazaki, na Vila Urupês, em frente a uma escola. A equipe da Força Patrulha, que teve apoio das câmeras de vigilância do entorno, se deslocou até a via, mas, ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos fugiram, que desencadeou um acompanhamento que passou por diversos bairros, até que, ao chegarem à rotatória da rodovia, os suspeitos se chocaram com um veículo da Defesa Civil de Suzano.

Apesar da colisão, o trio continuou a fuga por alguns quilômetros, mas o carro começou a apresentar falhas, com peças se desprendendo. Foi solicitado o apoio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), do Canil e da Patrulha Maria da Penha para auxiliar no caso. Além disso, a Polícia Militar também compareceu ao local. No Sandero, foram encontradas as duas armas de fogo e as placas de veículos distintos, o colete à prova de balas e os demais materiais encontrados no interior do veículo. Durante a abordagem, um dos suspeitos afirmou aos GCMs que o grupo estava no local aguardando uma quarta pessoa, que entregaria dinheiro para que pudessem realizar um assalto. Na consulta de antecedentes criminais, foi constatado que um dos três indivíduos possuíam passagem pela polícia por roubo. Já a placa do veículo apresentava divergências, o que impossibilitou, em um primeiro momento, verificar se o carro era produto de roubo ou furto.

Por conta dos ferimentos sofridos, os indivíduos foram socorridos pelo Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Pronto-Socorro (PS) do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) e posteriormente encaminhado para a Delegacia de Polícia Central.