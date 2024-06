GCM prende homem por conduzir motocicleta adulterada e localiza veículo roubado

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e a Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), destacamentos da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, efetuaram na última quinta e sexta-feira (13 e 14/06), a prisão de um suspeito por adulteração da placa de identificação, além do recolhimento um automóvel irregular e a recuperação de uma motocicleta com registro de roubo. Os casos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central.

O primeiro atendimento ocorreu por volta das 21h30, quando integrantes da Romu promoviam um patrulhamento no bairro Jardim Casa Branca e avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta Yamaha Factor, de cor preta, com uma placa com sinais de adulteração. Os agentes deram sinais de parada, que foram ignorados pelo condutor. Posteriormente, na estrada dos Fernandes, o homem acabou caindo do veículo e foi levado pela GCM ao setor de emergência do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) e, após receber atendimento médico, foi encaminhado à DP Central. Na delegacia, foi constatado que além da placa irregular, a numeração do motor e do chassi estavam suprimidas. Devido às infrações, o homem foi preso pelo crime de adulteração e a moto foi entregue à Polícia Civil.

No dia seguinte, às 15h30, durante patrulhamento na estrada Padre Eustáquio, no Miguel Badra, guardas da Romo avistaram um motorista conduzindo um Fiat Fiorino, branco, de maneira imprudente. Foi realizada a abordagem e, ao verificar os registros, constataram que o veículo estava com o licenciamento atrasado, além de possuir mais de 40 multas por excesso de velocidade e estar em mau estado de conservação. Diante das infrações constatadas, o carro foi recolhido ao pátio municipal. O Canil prestou apoio nesta ocorrência.

Ainda no mesmo dia, por volta das 21 horas, a Romu, acompanhada pelos agentes da Romo, patrulhava a rua João Américo Galleti, no Jardim Leblon, quando avistaram uma motocicleta Honda Bros, vermelha, abandonada na via. Após consultar a placa, foi confirmado que o veículo havia sido roubado na manhã do mesmo dia, entre o limite de Suzano com Itaquaquecetuba. O proprietário foi orientado a comparecer à DP Central com os documentos necessários para reaver seu veículo.

“Mais uma vez a atenção e agilidade dos guardas foram fundamentais, tanto ao interceptar veículos irregulares quanto ao recuperar a motocicleta com queixa de roubo. Ressalto que a condução imprudente representa um risco para a segurança pública, podendo resultar em acidentes graves. Por isso, estamos constantemente realizando patrulhamentos para identificar esses casos e prevenir sua ocorrência”, declarou o secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva

Denúncias à GCM podem ser feitas por meio dos telefones (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 ou pelo 153.