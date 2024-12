GCM prende homem por violar medida protetiva e recolhe motocicleta irregular

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e a Patrulha Maria da Penha, com apoio do Canil, efetuou, no último final de semana (30/11 e 01/12), a prisão de um homem por descumprimento de medida protetiva e recolheu uma motocicleta em situação irregular.

O caso mais recente ocorreu no domingo, por volta das 13 horas, quando agentes da Patrulha Maria da Penha foram acionados por uma mulher, já monitorada pela GCM e que reside na região da Vila Amorim. A vítima relatou que seu cunhado, contra quem possui uma medida protetiva em vigor, estava em frente à sua casa, em estado visivelmente alterado, tentando invadir o imóvel utilizando pedras e um pedaço de madeira. Diante da gravidade da situação, a GCM acionou reforço do Canil, que estava com uma viatura mais próxima e se deslocou até o endereço.

Ao chegarem, os agentes avistaram o suspeito entrar em um estabelecimento comercial na tentativa de despistá-los, porém, a equipe conseguiu realizar a abordagem e identificou que o homem estava utilizando uma tornozeleira eletrônica. Em seguida, os agentes da Patrulha Maria da Penha chegaram e conversaram com a vítima, que informou que o homem estava indignado devido à denúncia de agressão e solicitação de medida protetiva. Ele foi detido e conduzido à Delegacia Central de Polícia. Na ocasião, foi constatado que ele havia sido liberado há dois meses, utilizando tornozeleira em decorrência de roubo.

Por sua vez, no sábado, o atendimento ocorreu às 16h45, durante um patrulhamento realizado pela Romo na avenida Armando Salles de Oliveira, na área central. Os agentes avistaram um homem conduzindo uma motocicleta Yamaha Lander, de cor preta, sem os retrovisores, item obrigatório de segurança. Ainda na mesma via, os agentes realizaram a abordagem e, ao vistoriarem o veículo, observaram que os pneus estavam em condições inadequadas para uso, representando risco de acidentes. Além disso, o condutor informou que não possuía carteira de habilitação. Como medida, foi solicitado o apoio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) para aplicar as multas correspondentes e a motocicleta foi recolhida ao pátio municipal.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, elogiou o trabalho realizado. “O guarda é treinado para agir com rapidez e discernimento, e, como a situação exigia uma resposta urgente, foi solicitado o apoio da viatura do Canil para garantir a segurança da vítima e evitar que algo mais grave acontecesse. Já os casos como o de recolhimento de veículos irregulares também são fundamentais para a segurança pública, pois ao retirar esses veículos das ruas, não só estamos cumprindo a legislação, mas também prevenindo acidentes e garantindo a integridade das pessoas que circulam pela cidade”, afirmou.