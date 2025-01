GCM prende suspeito de tentar furtar computadores de USF

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem que tentava furtar computadores da Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim (rua Professor Jeremia, 456), durante a madrugada deste domingo (05/01). A ação foi desencadeada após flagrante registrado pelas câmeras instaladas no posto, que permitiram o acionamento de três viaturas que estavam nas imediações, sendo uma do Comando Força Patrulha e duas da Força Patrulha, por meio da Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal, instalada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

Poucos minutos depois de terem ciência do ocorrido, seis agentes chegaram ao posto, dando início aos procedimentos que impediram a ação criminosa. A equipe do Comando Força Patrulha se dirigiu para o lado esquerdo do equipamento, garantindo a imobilização de um indivíduo que tentava pular a grade de dentro para fora. Ao mesmo tempo, as duas equipes da Força Patrulha se dirigiram para o lado direito da unidade, quando localizaram outros dois rapazes entre o prédio e a grade de proteção.

Os guardas conduziram os três indivíduos para a Delegacia de Polícia Central, onde foi elaborado o boletim de ocorrência.

O único do trio que era maior de idade permaneceu preso e à disposição da Justiça; já os dois adolescentes foram liberados, sendo um encaminhado para familiares e outro para o Conselho Tutelar.

Com relação ao local onde houve a tentativa de furto, foi constatado pelos agentes que uma parte da grade estava arrombada e uma janela de vidro foi aberta, por onde os três invadiram.

Dentro da unidade de saúde foi encontrado um pé de cabra e vários computadores retirados das mesas, que estavam dispostos nos corredores. Ainda havia duas caixas de achocolatados do lado de fora, entre o posto e a proteção de grade.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino Dias, destacou que as equipes garantiram uma resposta rápida para interromper a atividade criminosa e preservar o patrimônio público. “Nosso sistema de monitoramento integrado permitiu que agíssemos de maneira rápida e assertiva. Impedimos o furto dos equipamentos nesta unidade de saúde, que evitou prejuízo ao erário e ao atendimento da população durante esta semana. Parabenizo a atuação precisa dos agentes nesta oportunidade”, ressaltou Balbino.