GCM prende suspeito de tentativa de estupro e captura procurado por furto

Agentes da Força Patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prenderam na manhã desta segunda-feira (11/11) um suspeito de tentativa de estupro, de 28 anos, que teria imobilizado uma funcionária de um estabelecimento comercial, localizado na rua Dr. Prudente de Moares (SP-31), no banheiro da unidade, e a ameaçando com um estilete com o objetivo de manter relações sexuais com a vítima. O caso ocorreu por volta do meio-dia.

Apesar da investida do suspeito, colegas de trabalho da vítima ouviram os gritos de socorro e entraram em luta corporal com o agressor, que foi imobilizado até a chegada do grupamento, que foi acionado para atender o caso. A GCM deu voz de prisão ao homem e o encaminhou ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) – em razão das escoriações que havia sofrido no momento em que foi contido – e depois conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu à disposição da Justiça. A ação da Força Patrulha ainda teve o apoio do Canil e da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo).

Mais tarde, perto das 15 horas, agentes da Romo, do Canil e da Força Patrulha realizaram uma operação conjunta com o Departamento de Fiscalização e Posturas da Prefeitura de Suzano para averiguar possíveis comerciantes irregulares na rua General Francisco Glicério e na Praça dos Expedicionários quando localizaram um homem que era procurado pela Justiça.

Durante a ação, nove indivíduos que estavam sem documento de identificação foram abordados, o que impossibilitou a confirmação dos dados de cada um. Como medida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central e, ao consultar os dados, foi constatado que um deles estava sendo procurado pela Justiça pelo crime de furto no Estado de Minas Gerais. Ele permaneceu preso e deverá ser encaminhado ao sistema carcerário.

Demais casos

No último domingo (10/11), o primeiro caso do dia foi atendido pelos guardas da Romo, às 13h50. Enquanto patrulhavam a região central, os agentes avistaram um motociclista conduzindo uma Honda CG, vermelha, sem os equipamentos obrigatórios de segurança. Diante da situação, a equipe realizou a abordagem na rua Expedicionário Cabo Katsuo Miyazato, no centro. Durante a inspeção na motocicleta, foi constatado que ela estava sem retrovisores e com pneus impróprios para uso. Como medida, as multas foram aplicadas e o veículo foi recolhido ao pátio.

Ainda no mesmo dia, às 18h40, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) patrulhava o bairro Cidade Cruzeiro do Sul quando, ao chegarem à alameda Jaime Forte, foram abordados por um munícipe que informou sobre um acidente de trânsito ocorrido minutos antes. Ele relatou que o motociclista, que conduzia uma Honda CG, amarela, havia colidido na traseira de seu veículo, um Nissan Sentra, preto. Na ocasião, ninguém ficou ferido. Ambos os envolvidos foram orientados e, como a proprietária da motocicleta não possuía carteira de habilitação, as multas correspondentes foram aplicadas e a moto foi recolhida.

Por fim, pouco antes das 20 horas, guardas da Romo trafegavam pela avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, e, ao chegarem à rua Euclides Damiani, notaram um homem conduzindo uma Honda CG, preta, sem os equipamentos de segurança obrigatórios. Por esse motivo, a parada do veículo foi solicitada um pouco mais à frente. Durante a verificação, foi constatado que a motocicleta estava sem retrovisores. As multas necessárias foram aplicadas e o veículo foi recolhido ao pátio com o apoio da Romu.

Já na sexta-feira (08/11), por volta do meio-dia, equipes da Patrulha Maria da Penha foram acionadas pela assistente social do PS do HMS, informando que duas mulheres estavam no hospital com ferimentos, aguardando atendimento médico, porque haviam sido vítimas de violência doméstica. O suposto agressor também estava no local. De imediato, a equipe orientou a assistente social a aguardar a chegada da GCM para identificar o suspeito.

No local, a equipe conversou com as vítimas, que são irmãs, e elas informaram que o agressor seria um ex-companheiro de uma delas e que não aceitava o fim do relacionamento. O suspeito foi até a casa da ex-cunhada, tentando convencer sua ex-companheira a reatar, mas, ao ser rejeitado, aguardou a saída das duas mulheres da residência e as atacou com socos e chutes. As vítimas se dirigiram ao hospital, onde se depararam com o agressor ainda as ameaçando, o que levou à chamada dos agentes. Após o atendimento médico, a ex-cunhada e o agressor foram encaminhados à DDM, enquanto a ex-companheira permaneceu em observação na unidade. O homem foi detido por violência doméstica, ameaça e lesão corporal. A ocorrência contou com o apoio do Canil.

Mais tarde, pouco depois das 19 horas, a equipe da Romu realizava patrulhamento pelo Cidade Miguel Badra quando recebeu uma denúncia anônima sobre um possível tráfico de drogas na rua 30, no referido bairro. Ao chegarem ao local, nenhum indivíduo foi encontrado, mas durante a busca na via, foi localizada uma sacola plástica contendo 78 porções de cocaína, 96 de crack, 21 frascos de lança-perfume, duas unidades de ecstasy, 76 porções de maconha e 18 de haxixe, que é uma droga similar à maconha. No total, foram recolhidas 291 substâncias ilícitas, que foram lacradas e encaminhadas à delegacia.

Por fim, na última quinta-feira (07/11), às 14h30, uma equipe da Força Patrulha circulava pela região do bairro Vila Maluf quando recebeu informação sobre um automóvel Nissan Kicks, de cor branca, que havia sido roubado e estaria sendo conduzido nas redondezas. Em um novo chamado, os guardas foram informados que o veículo havia sido abandonado na rua Amazonas, no Rio Abaixo. Ao chegarem ao local o veículo foi encontrado e, em seguida, a Polícia Militar, acompanhada da vítima, realizou o reconhecimento do automóvel, que posteriormente foi devolvido à proprietária.

Para o secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a GCM está capacitada para lidar com uma ampla variedade de situações, demonstrando sempre competência e agilidade em diferentes tipos de ocorrência. “Nossos agentes estão preparados para atuar em qualquer circunstância, seja em casos delicados de violência doméstica, oferecendo suporte às vítimas, ou em situações de acidentes de trânsito, sempre garantindo o atendimento adequado. A dedicação e a coragem dos nossos guardas são necessárias para a garantir a segurança da nossa cidade, e mais uma vez, quero parabenizá-los pelas ações eficazes realizadas”, afirmou o chefe da pasta.