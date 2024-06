GCM prende suspeito e recolhe 569 porções de drogas em duas ocorrências

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um indivíduo por tráfico e localizou 569 porções de entorpecentes em duas ocorrências distintas, ocorridas na última quinta e sexta-feira (13 e 14/06). Os casos foram encaminhados para o 2° Distrito Policial do Boa Vista e para a Delegacia de Polícia Central. As ações foram conduzidas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e pela Força Patrulha.

No primeiro caso, que culminou na prisão do suspeito, agentes da Romu trafegavam pela rua Germano Fiamini, no Jardim Colorado, por volta das 17 horas, quando observaram dois homens sentados na calçada. Um deles entregava algo ao outro, o que chamou a atenção dos guardas. Foi realizada a abordagem e, na revista pessoal com um deles, foi localizada uma sacola plástica contendo 87 unidades de cocaína, oito de maconha e 16 de crack, além de R$ 105,75. Ao ser questionado, ele confessou que estava comercializando os entorpecentes. O segundo indivíduo alegou ser usuário e que estava ali para comprar drogas. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central, onde o suspeito por tráfico permaneceu preso.

No dia seguinte, agentes da Força Patrulha realizavam rondas pela Cidade Boa Vista quando receberam uma denúncia sobre a prática de tráfico na rua Murilo de Matos Faria. A equipe solicitou o apoio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e se dirigiu ao local, onde avistaram um indivíduo que, ao notar a presença dos agentes, descartou uma pochete e fugiu para uma área de mata. Após uma busca no local, a bolsa foi encontrada contendo 105 porções de maconha, 190 de crack e 163 de cocaína. O material foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil.

“Estamos sempre atentos e procuramos agir com a maior rapidez possível para ajudar a tornar Suzano uma cidade cada vez mais segura. Por isso, promovemos rondas constantes e atendemos todas as denúncias recebidas. Independentemente da quantidade de drogas localizadas, buscamos sempre que possível deter os suspeitos e encaminhá-los à Polícia Civil”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.

Para enviar denúncias sobre atividades suspeitas, o morador deve entrar em contato com a corporação por meio dos telefones (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 ou 153.