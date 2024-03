GCM prende três suspeitos e localiza 453 porções de entorpecentes

O Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu a duas ocorrências consecutivas na sexta-feira e no sábado da última semana (01 e 02/03), além de outra em 26 de fevereiro (segunda-feira), que resultou na localização de 453 unidades de entorpecentes e na prisão de três suspeitos. Os casos ocorreram nos bairros Jardim Alterópolis, Jardim Belém e Jardim Luela.

Na ocorrência de sexta-feira, os agentes promoviam patrulhamento pela avenida Manoel Virgínio de Jesus, no Jardim Alterópolis, por volta das 15 horas, quando avistaram quatro indivíduos fugirem para uma área de mata ao perceber a presença da viatura. No terreno foi encontrada uma caixa contendo 73 unidades de crack, 81 de cocaína e 36 de maconha, totalizando 190 porções de drogas, além de R$ 214. Todo o material foi encaminhado ao 2° Distrito de Polícia do Boa Vista.

No dia seguinte, por volta das 13h40, os GCMs passavam pela na rua Mussi Antonio Jorge, no Jardim Belém, quando visualizaram um suspeito que, ao perceber a presença da viatura, correu em direção a um matagal. Os agentes conseguiram abordá-lo na rua Antonio Gabriel Silva e, durante a revista de sua mochila, encontraram 88 porções de maconha, 26 de cocaína e 87 de crack, totalizando 201 unidades. Além disso, foi encontrado um rádio comunicador e uma folha de papel com anotações referentes às vendas de entorpecentes. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Central.

E, por fim, em 26 de fevereiro, no período da manhã, a equipe do Canil circulava pela rua João Batista Gava, no Jardim Luela, quando notaram dois homens sentados em um terreno. Ao perceberem a presença da equipe, eles tentaram fugir, porém foram rapidamente detidos. Com a dupla foi encontrada uma sacola contendo 32 unidades de cocaína e 30 de maconha, totalizando 62 porções de entorpecentes, além de um aparelho celular e R$ 60. A equipe da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) foi acionada para prestar apoio e os indivíduos também foram encaminhados à Delegacia Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, ressaltou o comprometimento das equipes para combater o tráfico de drogas. “Nossas atividades recentes têm sido um reflexo claro desse compromisso. Por meio de patrulhamentos estratégicos e ações coordenadas, conseguimos realizar importantes prisões e também retirar entorpecentes das ruas. Seguiremos firmes em nosso trabalho, agindo com determinação e integridade”, apontou o chefe da pasta.