GCM reage a assalto e mata um suspeito em Arujá

Um Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos reagiu a uma tentativa de assalto e matou um dos suspeitos na Avenida Mário Covas, em Arujá, neste domingo (10). O outro suspeito conseguiu fugir com a motocicleta do guarda.

De acordo com a Secretaria de Segurança de Arujá, o GCM estava a caminho do trabalho de motocicleta quando foi abordado por dois assaltantes. Durante a ação, ele reagiu e disparou contra os criminosos, atingindo o garupa. O piloto, entretanto, conseguiu escapar levando a moto do guarda.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para dar apoio. O resgate também foi solicitado e confirmou a morte do suspeito no local.

A arma utilizada pelo GCM foi apreendida para investigação.

O caso foi registrado como roubo e homicídio na Delegacia de Polícia de Arujá, que dará continuidade às investigações para localizar o suspeito fugitivo.