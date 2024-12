GCM reage a ataque, atira contra homem que tentou tirar arma de agente e prende 2 na Casa Branca

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano disparou contra um homem que vendia entorpecentes e tentou tomar a arma de um dos agentes durante a abordagem realizada na noite desta quinta-feira (19/12) em um terreno próximo à rua Ramal São José, no bairro Jardim Casa Branca. A ação culminou ainda na detenção de outros dois indivíduos em flagrante, sendo um deles também apontado como participante do comércio local de drogas.

O caso ocorreu por volta das 21h10 quando os guardas estavam em patrulhamento preventivo pelo local e avistaram três homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da equipe, os indivíduos empreenderam fuga, mas dois deles foram alcançados e detidos. Um terceiro se evadiu para a região de mata, sendo localizado pelos guardas escondido na vegetação.

De acordo com a equipe, ao ver o GCM, o indivíduo atentou contra a integridade física do agente, tentando pegar sua arma de fogo. O guarda, então, reagiu realizando um disparo. Os guardas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer o homem. Ele foi levado para o hospital Santa Marcelina, que fica em Itaquaquecetuba, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Posteriormente, em consulta aos antecedentes criminais do homem, os guardas constataram que ele já possuía diversas passagens pelo sistema prisional por crimes como tráfico, lesão corporal grave e roubo com emprego de violência. Os outros dois indivíduos abordados pela equipe foram conduzidos ao Distrito Policial Central de Suzano. Um deles permaneceu detido por tráfico de drogas, já o outro era usuário e foi liberado. A ação dos agentes terminou com a apreensão de aproximadamente 1,5 quilo de drogas distribuído em 898 pinos de crack, 355 de cocaína e 101 de skunk. Também foram recolhidos dois celulares e uma quantia em espécie.

O secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, afirmou que diante da análise dos fatos, a ação do guarda foi correta, pois visava impedir a injusta agressão por parte do indivíduo, que já possui um histórico de ocorrências. “Nossos agentes são preparados para agir conforme a lei permite e, neste caso, o guarda reagiu à tentativa do homem de pegar sua arma. O procedimento foi correto para a proteção da vida do guarda”, declarou Silva.