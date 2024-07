GCM recupera automóvel furtado e recolhe veículos irregulares

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu a três ocorrências durante a última segunda e quarta-feira (01 e 03/07), que incluíram o recolhimento de veículos em situação ilegal e a recuperação de um automóvel furtado na área central. As ações foram conduzidas pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo).

O primeiro caso ocorreu durante patrulhamento do GPA no distrito de Palmeiras. Os agentes identificaram dois indivíduos conduzindo uma motocicleta Yamaha Lander, de cor azul, sem placa. Quando os agentes se aproximaram, os suspeitos fugiram, resultando em um breve acompanhamento. Ao serem abordados pela rua Antônio Gabriel Silva, no bairro Vila Real, o piloto informou que correu porque não possuía carteira de habilitação. Na verificação dos dados, nada de ilícito foi encontrado, mas, devido às infrações cometidas, multas foram aplicadas. O veículo e os indivíduos foram conduzidos ao 1° Distrito Policial de Palmeiras.

Dois dias depois, pouco antes das 17 horas, equipes da Romu foram informadas por um munícipe sobre o furto de um veículo Fiat Fiorino, branco, na área central. De imediato, os guardas iniciaram as buscas e localizaram o carro estacionado na rua José Rodrigues Júnior, no Jardim Varan. O proprietário foi contatado e compareceu ao 2° Distrito Policial do Boa Vista para reaver o automóvel.

Por fim, minutos depois, a Romo flagrou um indivíduo conduzindo uma motocicleta com placa artesanal na rua Waldemar Bertolino dos Santos Sobrinho, no Jardim Alterópolis. Durante a abordagem, o motociclista informou que era menor de idade, não possuía carteira de habilitação e não portava nenhum documento. Ao verificarem a numeração do motor, os agentes descobriram que se tratava de uma Honda CG Titan, vermelha, enquanto a numeração do chassi indicava uma CG preta. Diante das infrações, o menor foi conduzido à Delegacia de Polícia Central, onde a moto foi apreendida.

Caminhão apreendido

Além dos veículos que foram retirados das ruas nos casos anteriores, na última sexta-feira (28/06), o GPA auxiliou a Polícia Militar Ambiental no recolhimento de um caminhão Volkswagen basculante, de cor branca, que estava despejando entulhos e resíduos na estrada do Fernandes, no bairro Sete Cruzes. A ocorrência foi por volta das 10h30, quando o grupamento chegou ao local e os policiais já haviam interceptado o veículo. No local, foi encontrado um amontoado de resíduos sólidos descartados de maneira ilegal. Devido às infrações, a GCM escoltou o veículo até a Delegacia de Investigações sobre o Meio Ambiente (Dicma) de Mogi das Cruzes, que deverá investigar o caso.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, enfatizou que a GCM tem alcançado resultados significativos devido à vigilância constante. “Nossos agentes estão sempre preparados e extremamente vigilantes diante de qualquer eventualidade. Além da rapidez na resolução das ocorrências e na habilidade para lidar com situações adversas, o trabalho tem garantido resultados positivos consistentes, como nos casos mencionados”, afirmou o chefe da pasta.

A GCM destaca que os moradores podem denunciar atividades suspeitas pelos números de telefone (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 e pelo número 153.